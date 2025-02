Campina Grande reforça alerta sobre vacinação diante do aumento de casos de vírus respiratórios

Campina Grande tem registrado um aumento nos casos de vírus respiratórios, incluindo a COVID-19.

Diante desse cenário, a Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação e do uso de máscaras para grupos mais vulneráveis.

O gerente de Vigilância em Saúde do município, Miguel Dantas, orienta que pessoas com comorbidades e condições crônicas redobrem os cuidados, especialmente em ambientes fechados e no transporte público.

A vacinação segue disponível nas unidades básicas de saúde, policlínicas, no Terminal de Integração, Casa da Vacina e Centro de Saúde Francisco Pinto.

“É importante atualizar o calendário vacinal. Muitas vezes, uma vacina destinada à COVID-19 também protege contra outros vírus respiratórios. Hoje, a prioridade é para crianças de seis meses a quatro anos e, no caso de adultos, para aqueles com comorbidades. Mas é fundamental que todos procurem os postos de saúde para verificar sua elegibilidade”, reforçou Miguel Dantas.

A Vigilância em Saúde segue monitorando os índices e alerta para um possível aumento de casos até março, período que inclui o carnaval e outras grandes movimentações sociais.