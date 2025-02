Podcast: educador destaca a importância da atividade física em todas as idades

No quadro “Vida Saudável” do programa Conexão Caturité, o educador físico Michel Izidro destacou a importância da atividade física para todas as idades, desde a infância até a terceira idade.

Ele trouxe como exemplo o cantor Bell Marques, que aos 72 anos completou uma corrida de 5 km em 25 minutos, reforçando os benefícios de um estilo de vida ativo.

Michel também abordou a musculação para crianças, explicando que, a partir dos 5 anos, elas já podem ser introduzidas a exercícios físicos de forma lúdica e segura.

Ele enfatizou que essa prática deve ser orientada por um profissional especializado, respeitando a maturação motora e cognitiva da criança, além de evitar sobrecargas.

O professor ressaltou que, com a crescente falta de movimentação infantil devido ao uso excessivo de telas, incentivar atividades físicas desde cedo fortalece o sistema cardiovascular, ósseo e cognitivo, contribuindo para um desenvolvimento mais saudável e preparando para uma vida ativa na fase adulta.

