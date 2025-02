Podcast: aprenda a preparar um delicioso mousse de queijo com laranja

No quadro Na Cozinha do programa Conexão Caturité, a confeiteira e gastróloga Aline Diniz trouxe uma receita especial para encerrar o mês de janeiro: um delicioso mousse de queijo com laranja batido, perfeito para os dias quentes de verão.

A receita combina a leveza do queijo branco com o frescor do suco de laranja e a cremosidade da nata.

Para prepará-lo, é necessário queijo branco batido, suco de laranja, nata, claras de ovo e açúcar.

O processo inclui o preparo de um merengue em banho-maria para garantir a segurança alimentar, além de manipulação cuidadosa do queijo com o suco de laranja e incorporar o merengue e a batida de nata, garantindo uma textura leve e cremosa.

Após descansar por 12 horas na geladeira, a mousse está pronta para ser servida.

A confeiteira ainda chamou os ouvintes para acompanharem mais dicas e receitas em sua rede social, prometendo muitas delícias e inspirações na cozinha.

Ouça o podcast abaixo