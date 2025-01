Podcast: confira dicas de maquiagem para quem usa óculos

No quadro “De Bem com o Espelho”, do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes Florêncio trouxe dicas para quem usa óculos e deseja manter a maquiagem impecável.

Isanna destacou a importância de usar produtos como o primer de base para evitar que a maquiagem no nariz e nas laterais do rosto seja retirada com o uso contínuo dos óculos.

A aplicação correta do produto e o cuidado para evitar movimentar os óculos com frequência são truques essenciais.

Ela também lembrou que, para garantir uma remoção eficiente no final do dia, é fundamental usar demaquilantes potentes, evitando danos à pele.

Ouça o podcast completo.