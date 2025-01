O quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité destacou a conferência do serviço de Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) da UFCG, em Campina Grande.

O médico Jamerson Silva de Albuquerque Júnior explicou que a novidade permite diagnósticos e tratamentos minimamente invasivos para diversas doenças vasculares, como arteriografias e angioplastias, utilizando tecnologia de ponta no laboratório de hemodinâmica.

Esses procedimentos atendem à necessidade de cirurgias abertas, diminuem o tempo de internação e garantem uma recuperação mais rápida e segura.

O acesso ao serviço é feito pelo sistema de regulação da Secretaria de Saúde de Campina Grande ou das secretarias municipais de saúde da região.

Ouça o podcast e saiba mais.