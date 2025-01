Podcast: entenda tudo sobre o sedentarismo infantil

No quadro “Vida Saudável” do programa Conexão Caturité, Michel Izidro discutiu o tema do sedentarismo infantil, destacando a importância de estimular as crianças a praticarem atividades físicas de maneira lúdica e prazerosa.

Michel enfatizou que o movimento não só beneficia a saúde física, mas também melhora o bem-estar emocional, a autoestima e o desempenho cognitivo das crianças.

Ele também abordou como o avanço da tecnologia e a falta de espaços seguros para brincadeiras são contribuídos para o sedentarismo.

Michel reforçou a necessidade de políticas públicas, a participação ativa da família e o papel das escolas na promoção da atividade física.

