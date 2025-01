Podcast: aprenda a escolher o sofá ideal para a sua casa

No quadro Ambientando do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo trouxe dicas essenciais para escolher o sofá ideal, destacando como ele é um item essencial no conforto e na decoração da casa.

Cecília explicou como medir o espaço corretamente, garantindo circulação adequada e harmonia no ambiente.

Apresentou ainda os modelos mais populares, como o sofá reto, retrátil e reclinável, sofá de canto e o sofá-cama, orientando sobre como se adaptar melhor ao estilo de vida de cada pessoa.

Além disso, ela falou sobre materiais, desde o aconchegante e resistente até os práticos tecidos impermeáveis, e sobre a importância de escolher a cor do sofá para equilibrar a decoração.

Por fim, Ana Cecília reforçou a importância do conforto, como a altura e profundidade do assento, e deu dicas de manutenção para prolongar a beleza do móvel.

Ouça o podcast abaixo