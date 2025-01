Veja os principais cuidados que devem ser tomados com a saúde íntima no calor

Todo verão, eles entram em cena: os shorts jeans. Curtos ou mais compridos, justos ou mais largos, eles podem se tornar vilões nessa temporada. O tecido sintético combinado ao calor e ao suor na região íntima formam o combo perfeito para prejudicar a saúde dessa área.

Suar é algo natural, a transpiração serve para regular a temperatura corporal em dias muito quentes ou durante atividades físicas, ajudando no equilíbrio do organismo. Enquanto uns suam mais, outros transpiram menos.

“Isso é geneticamente determinado, mas algumas doenças também podem afetar essa regulação térmica”, afirma a ginecologista e obstetra Maria Regina Galante Nassif.

O QUE O CALOR DO VERÃO PODE CAUSAR NA REGIÃO ÍNTIMA?

O calor faz com que as glândulas responsáveis pela produção de suor trabalhem excessivamente para manter o corpo em uma temperatura mais baixa, principalmente em áreas já abafadas, como a virilha. “Locais com suor excessivo podem ser invadidos por bactérias, causando odor”, explica Nassif.

Nesse contexto, a dermatologista Ligia Novais, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), alerta para os cuidados com a umidade. “Além de facilitar a irritação da pele devido ao atrito, seja entre a própria pele ou com roupas íntimas e biquínis, a umidade cria um ambiente mais propício para a proliferação de bactérias e fungos. Isso pode comprometer a saúde íntima, causando coceira, desconforto e até mau cheiro.”

Entre as principais causas da foliculite está o suor. “Isso ocorre porque, nessa região, o suor pode contribuir para o entupimento dos poros, aumentando o risco de inflamação”, afirma Novais. Para tratar, a médica recomenda:

– Usar apenas sabonetes antibacterianos na região;

-Suspender o uso de produtos cosméticos nessa área;

– Evitar exposição ao sol na região;

– Aplicar pomadas para tratamento de infecções de pele -antibióticos leves que não necessitam de prescrição.

Em casos muito recorrentes ou severos, é importante consultar um dermatologista.

COMO CUIDAR DA REGIÃO ÍNTIMA NO VERÃO?

Os cuidados nessa época do ano começam com a alimentação, conforme orienta a ginecologista. “Alimentos inflamatórios ou apimentados, ricos em açúcar e carboidratos, podem agravar o desconforto”, diz. Beber bastante líquido também ajuda na regulação térmica.

Para quem vai à praia ou piscina, é fundamental evitar permanecer com biquínis molhados por muito tempo. Ter uma muda de roupa na bolsa é sempre uma boa ideia.

Outro cuidado importante é com as roupas íntimas. Opte por peças leves e que permitam maior transpiração, como calcinhas de algodão ou malha de algodão -que deixam a pele respirar. Evite peças muito justas ao corpo.

Além disso, calças e shorts jeans apertados não são recomendados, pois aumentam a transpiração, dificultam sua absorção, podem machucar a pele e facilitar a proliferação de bactérias e fungos, que preferem ambientes quentes e úmidos.

No dia a dia, a dermatologista enfatiza a importância de manter a região seca e lavar com frequência, preferindo sabonetes antissépticos ou antibacterianos e secando bem a área após o banho.

EXISTEM TRATAMENTOS?

Muitos tratamentos locais podem ser utilizados para pessoas que enfrentam transtornos causados pela transpiração excessiva na região íntima. Entre eles estão desodorantes e sabonetes antitranspirantes. Tratamentos médicos mais intensivos, como a aplicação de toxina botulínica (botox) ou a iontoforese, também são opções.

Nassif ainda sugere o uso de compressas com chá preto antes da prática de atividades físicas, já que o chá ajuda a diminuir o suor excessivo.

“O que considero mais importante do que qualquer outro cuidado é individualizar o tratamento, porque muitos sintomas se agravam em situações de estresse ou quando o corpo não está em equilíbrio com sua energia vital”, conclui a ginecologista.

*VITÓRIA MACEDO/folhapress