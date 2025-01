Podcast: conheça o diagnóstico nutricional do milho

No programa Conexão Caturité, o quadro “Sou do Campo”, conduzido pelo engenheiro agrônomo e pelo professor Fábio Agra Medeiros, trouxe orientações fundamentais para os agricultores e produtoras rurais.

O destaque foi a importância do diagnóstico nutricional do milho, com foco nos macronutrientes e micronutrientes essenciais para o desenvolvimento saudável da cultura.

Fábio enfatizou que nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre são indispensáveis para a qualidade do milho, enquanto a análise do solo funciona como um “exame de sangue” para a terra, indicando o que precisa ser corrigido ou adubado. Além disso, reforçou o uso de técnicas de cálculo e supervisão adequadas para potencializar a produtividade e garantir uma colheita rentável.

O professor também destacou a importância de tratar a propriedade agrícola como uma empresa, buscando cada vez mais conhecimento e inovação no campo. Por fim, aproveito para lembrar que as matrículas para os cursos técnicos em agropecuária e agroindústria, no Campus 2 da UEPB, em Lagoa Seca, estão abertas, convidando todos a participar.

Ouça o podcast completo