Podcast Vida Plena: geriatra aborda a depressão na terceira idade

No quadro Vida Plena, do programa Conexão Caturité, a geriatra Ana Luiza Figueirôa abordou a importância do cuidado com a saúde mental dos idosos, destacando o tema da campanha Janeiro Branco.

A depressão na terceira idade pode se manifestar de formas diferentes, como irritabilidade, perda de interesse pelas atividades, alterações no sono, no apetite e até descuido com a aparência.

Muitas vezes, esses sinais são confundidos com o processo natural do envelhecimento e acabam não recebendo a atenção necessária.

Ana Luiza reforçou que é essencial considerar os primeiros sintomas e buscar avaliação médica, já que a depressão pode impactar significativamente a qualidade de vida dos idosos e de seus familiares.

Ouça o podcast aqui.