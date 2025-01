No quadro Conversa com a Nutri, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque deu dicas sobre a manga, uma fruta versátil, rica em nutrientes e ideal para uma alimentação equilibrada.

Amanda destacou que a manga é fonte de vitamina C, vitamina A, antioxidantes e fibras, ajudando na digestão, fortalecendo o sistema imunológico e combatendo o envelhecimento precoce.

Além disso, ela ressaltou que, mesmo para diabéticos, o consumo moderado da fruta é seguro, desde que inserido em um plano alimentar adequado.

A nutricionista também deu sugestões práticas de consumo, como incluir manga em saladas, smoothies, pré-treinos e até sobremesas leves, aproveitando sua energia natural e benefícios nutricionais.

Ouça o podcast aqui.