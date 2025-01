Podcast: a sua maquiagem ‘craquela’? Saiba como acabar com esse problema

No quadro De Bem com o Espelho do programa Conexao Caturité, a consultora de beleza, Isanna Menezes Florêncio, trouxe dicas para evitar que a maquiagem abra ou ‘craquela’, especialmente em áreas como o nariz e o queixo.

A dica principal foi manter a hidratação diária da pele, essencial em qualquer estação do ano.

Ela destacou a importância de escolher um hidratante adequado ao tipo de pele, cuidar também da área dos olhos e abranger o produto para o pescoço e até o dorso das mãos.

Ouça o podcast completo: