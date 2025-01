Gerente de Vigilância Epidemiológica de Campina Grande destaca cuidados contra a Covid-19

No programa Conexão Caturité, a saúde pública esteve em pauta com a participação da Dra. Sedna Asmir, gerente de Vigilância Epidemiológica de Campina Grande.

Durante a entrevista, foram destacados os cuidados necessários diante do aumento de casos de Covid-19 e de outras síndromes respiratórias, como o metapneumovírus, além das arboviroses, como dengue e febre amarela.

Dra. Sedna ressaltou que, com o retorno das aulas, os cuidados com as crianças devem ser redobrados. A vacinação, a higiene das mãos, o uso de máscaras em situações de aglomeração e a atenção aos sintomas são fundamentais. Ela também explicou que o período de sazonalidade das síndromes respiratórias costuma ocorrer entre novembro e fevereiro e, neste ano, um aumento significativo nos casos de Covid, especialmente entre crianças de 1 a 8 anos, está relacionado à nova variante “XEQ”.

Outro ponto abordado foi a detecção do metapneumovírus em 2024, com 11 casos confirmados na cidade. Este vírus tem maior gravidade em cerca de 80% dos casos, exigindo internações em UTI. Segundo o gerente, as análises epidemiológicas seguem em andamento para monitorar a circulação desse e de outros vírus respiratórios.

Sobre as arboviroses, a Dra. Sedna destacou a importância da prevenção. Campina Grande registrou 129 notificações de dengue neste início de ano, com apenas 5 casos confirmados. Entretanto, a preocupação com o Aedes aegypti permanece, especialmente com a possibilidade de acúmulo de água devido às chuvas e altas temperaturas.

Para finalizar, Dra. Sedna agradece o espaço e reforça o papel da população na prevenção de doenças, especialmente com ações simples, como evitar água parada e seguir medidas de proteção.

Ouça: