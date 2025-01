O Ministério da Saúde comunica que, em 2024, a restrição global na oferta de insulinas humanas NPH e Regular comprometeu a manutenção e distribuição do medicamento nos últimos meses, devendo só nas próximas semanas ter a situação regularizada.

As insulinas humanas NPH e regular são destinadas ao tratamento de pessoas com diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. O comunicado, válido para as secretarias de saúde de todo país.

O Ministério da Saúde informou ainda que medidas urgentes, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), já foram adotadas para garantir à população o acesso ao tratamento utilizado.

Diante da falta do medicamento em algumas Unidades Básicas de Saúde, o Ministério da Saúde orienta que os usuários procurem canais alternativos, como as farmácias populares credenciadas pelo Governo Federal, até que o abastecimento seja normalizado, o que está previsto para as próximas semanas.