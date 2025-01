Com a chegada do verão, é fundamental redobrar os cuidados com os pets. A médica veterinária Ana Clarice alertou em entrevista à Rádio Caturité FM sobre os riscos do calor excessivo para os animais de estimação.

“O sol está muito quente e pode causar vômito e diarreia nos animais”, explicou a veterinária. “É importante manter a rotina alimentar do pet e oferecer água fresca constantemente. Frutas como melancia e maçã são ótimas opções para hidratar, mas evite frutas cítricas”, alertou.

Raças com focinho achatado, como buldogues, necessitam de cuidados especiais. “Devido à dificuldade respiratória, esses animais são mais sensíveis ao calor e devem evitar atividades físicas intensas durante as horas mais quentes do dia”, destacou Ana Clarice.

Ainda conforme a médica, se for transportar o pet no carro, é preciso manter o ar-condicionado ligado para evitar o superaquecimento.

As principais doenças que acometem os pets no verão são as gastrointestinais, como vômito e diarreia, além de dermatites causadas pela exposição ao sol, por isso ela alerta: “É essencial proteger as patinhas do animal com produtos específicos e evitar que ele fique exposto ao sol por longos períodos”.

O horário ideal para passear com o pet é ao amanhecer ou ao anoitecer, quando as temperaturas estão mais amenas. Em caso de machucados ou queimaduras, é fundamental procurar um veterinário imediatamente. “Muitos medicamentos humanos são tóxicos para os animais”, ressaltou Ana Clarice.

Para quem deseja levar o pet para a praia, a veterinária recomenda alguns cuidados. “Proteja as patinhas do animal com produtos específicos e ofereça água fresca com frequência. Além disso, procure locais com sombra para que ele possa se refrescar”.