Podcast: saiba como cuidar da sua pele sensível no verão

No quadro De Bem com o Espelho, do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes trouxe dicas sobre cuidados com a pele sensível, especialmente no verão.

Ela destacou a importância de manter a pele hidratada, usar protetor solar adequado e reaplicá-lo ao longo do dia, inclusive durante a noite, devido à exposição às luzes artificiais.

Isanna orientou evitar esfoliações frequentes, especialmente após exposição ao sol, e reforçou o uso de proteção física, como bonés e viseiras, para prevenir danos.

A consultora ainda ressaltou que os cuidados diários com hidratação e proteção são essenciais para todos os tipos de pele, mas o mais sensível requer atenção redobrada.

