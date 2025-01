Podcast: cuidados necessários com animais em veículos de tração

No quadro Papo Animal, do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcanti trouxe orientações essenciais para os cuidados com animais de tração.

Ele destacou a importância de monitorar o peso que os animais carregam, especialmente durante os períodos de seca, e a necessidade de fornecer alimentação adequada, como feno e ração balanceada, além de garantir o acesso contínuo à água.

Edroaldo também reforçou a relevância das vacinas, a determinação e as consultas regulares com um veterinário para garantir a saúde e o bem-estar desses animais.

Ele alertou sobre a necessidade de compaixão e responsabilidade, incentivando os tutores a procurarem orientação profissional sempre que necessário.

