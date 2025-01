No quadro “Na Cozinha”, do programa Conexão Caturité, a gastróloga Aline Diniz apresentou uma receita deliciosa e refrescante para aproveitar o verão: o Pavê Tropical de Manga.

Confira como preparar essa sobremesa prática.

Ingredientes

Para o creme de manga:

3 mangas maduras (preferencialmente sem muitos fiapos)

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

Suco de 1 limão siciliano

Para montagem:

2 pacotes de biscoito champanhe ou maisena

1 xícara de suco de laranja (preferencialmente laranja baiana ou naval)

1 manga extra cortada em cubinhos para a decoração

Opcional:

Castanhas picadas para crocância

Modo de preparo

Creme de manga:

Bata as mangas no liquidificador até formar um purê. Adicione o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão. Misture até obter um creme homogêneo e leve à geladeira para firmar.

Montagem:

Em um refratário, faça uma camada de creme de manga.

Molhe rapidamente os biscoitos no suco de laranja e disponha sobre o creme.

Repita as camadas, alternando creme e biscoitos, até finalizar com o creme.

Decore com os cubinhos de manga e, se desejar, salpique castanhas picadas por cima.

Ouça o podcast aqui.