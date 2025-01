Festival Forró Verão: Saúde mantém estrutura de atendimento

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), manterá, neste sábado (18), terceira noite do Festival Forró Verão 2025, uma estrutura de atendimento em saúde com uma equipe multiprofissional. Os profissionais vão ofertar diversos serviços à população e turistas que estarão presentes ao evento na Orla da Capital.

A equipe multiprofissional contará com 11 profissionais, sendo um médico, três enfermeiros, três técnicos de enfermagem, dois profissionais de apoio e mais dois coordenadores. Os serviços, que trabalham em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP), contam ainda com duas ambulâncias (uma de suporte básico e uma de suporte avançado) e duas motolâncias. Toda a estrutura fica disponível a partir das 18h e se estende até o término das apresentações, por volta das 2h.

“Estaremos presentes ao evento deste sábado, assim como estivemos nos dois anteriores, ofertando serviços de saúde à população e turistas que irão prestigiar o Forró Verão 2025. Nossa equipe de atendimento está pronta para qualquer eventualidade, garantindo assim a integridade da saúde dos cidadãos”, destacou Josi Neves, assessora técnica da Diretoria de Atenção à Saúde de João Pessoa.

Além da estrutura de atendimento aos sábados durante o Forró Verão, toda quinta e sexta-feira deste mês de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza, das 6h às 19h, no Largo de Tambaú, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, testes rápidos, vacinação e curativos simples. Todos os domingos de janeiro, das 6h às 10h, além de todos os serviços acima citados, a população e os turistas ainda contam com a oferta de práticas integrativas.

Atendimentos – Nos dois primeiros sábados do Forró Verão 2025, a Secretaria Municipal de Saúde realizou um total de 55 atendimentos, sendo 30 na primeira e 25 na segunda edição, resultando em duas remoções de pacientes para unidades hospitalares, sendo uma em cada edição do evento.