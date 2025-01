Prefeitura de Campina Grande faz repasse de quase R$ 4 milhões à FAP

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campina Grande recebeu na manhã desta segunda-feira, 14, os recursos da produção hospitalar da Média e Alta Complexidade (MAC) do Ministério da Saúde e realizou o repasse de R$ 3,8 milhões ao Hospital da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP).

Os recursos são relativos à competência referente ao mês de novembro de 2024, já que o Ministério da Saúde realiza o pagamento em até 60 dias após o processamento da produção hospitalar.

No final de janeiro serão enviados os recursos do Fundo de Ações Estratégias e Compensação (FAEC), dentro do calendário habitual. No final do mês também serão repassados os valores das emendas parlamentares, que serão pagos de forma parcelada em três vezes em conformidade com o plano de utilização dessas verbas.

Com a medida, a gestão municipal garante o financiamento para o pleno funcionamento da instituição, que presta um importante serviço aos pacientes oncológicos de Campina Grande e de vários municípios da Paraíba.

Em 2024, a Secretaria Municipal de Saúde repassou mais de R$ 49 milhões à FAP, entre recursos MAC, FAEC, emendas parlamentares e de custeio com recursos próprios do Tesouro Municipal. Isto representa cerca de 10% de todo o orçamento anual da saúde municipal.