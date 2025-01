Podcast: aprenda a preparar um delicioso manjar branco com calda de ameixa

No quadro Na Cozinha , no programa Conexão Caturité, o professor Júlio César Villar apresenta uma receita tradicional de sua família: o delicioso Manjar branco com calda de ameixa. Acompanhe o passo a passo:

Ingredientes do Manjar:

1 litro de leite integral

200 ml de leite de coco

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de amido de milho

1 pita de sal

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes em uma panela até que o amido se dissolva bem. Cozinhe em fogo médio, confundindo constantemente, até absorver e soltar do fundo da panela (cerca de 10 minutos). Desenforme em uma forma untada com óleo e deixe esfriar em temperatura ambiente. Depois, leve à geladeira por pelo menos 4 horas.

Ingredientes da Calda:

200 g de ameixa preta sem caroço

1 xícara de açúcar

2 xícaras de água

Canela em pau e cravo-da-índia (opcional: + ou água de flor de laranjeira)

Modo de preparo:

Em uma panela, cozinhe as ameixas com os demais ingredientes em fogo médio por 15 minutos, até obter uma calda levemente espessa. Deixe esfriar.

Desenforme o manjar, cubra com a calda de ameixa e sirva bem gelado. Segundo o professor, a receita pode ser adaptada com frutas secas ou toques especiais como licores.

Ouça o podcast abaixo