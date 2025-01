Secretaria alerta para os cuidados com a dengue no verão, em João Pessoa

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) faz um alerta à população da Capital para intensificar os cuidados com a dengue neste período de verão, onde os casos da doença aumentam consideravelmente. Isso acontece devido à uma incidência de chuvas em grande parte do Brasil que, somada ao calor intenso, o ambiente fica ainda mais propício para que os ovos colocados pelas fêmeas do mosquito Aedes aegypti eclodam e deem origem a milhares de novos mosquitos.

Apesar do combate ininterrupto por parte da SMS-JP, o cuidado por parte da população é de extrema importância na prevenção contra o mosquito: limpeza dos quintais para evitar água empoçada, vedação das caixas d’água, limpeza dos vasos de plantas e calhas. Também é essencial receber os agentes de saúde para fazer a vistoria em possíveis focos do mosquito transmissor da dengue.

“Solicitamos à toda população redobrar os cuidados nas suas casas, pedir aos síndicos dos prédios para verificarem as áreas e piscinas, tampar as caixas d’água, ter atenção às tampinhas de bebidas que ficam viradas e jogadas em locais inadequados, entre outras ações, pois a ausência desses cuidados pode acumular água parada e virar um potencial criadouro de mosquitos”, alertou a gerente de Vigilância Epidemiológica da SMS, Danielle Melo.

Ao constatar algum sintoma da dengue, a profissional também orientou a busca por uma unidade de saúde da família (USF) mais próxima. “Qualquer necessidade, o indivíduo pode procurar a unidade de saúde da família mais próxima de sua casa, pois os sintomas mais comuns da dengue passam por febre, dores pelo corpo, dores de cabeça e atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele, mal estar e falta de apetite. Fiquem atentos a esses sintomas”, completou.

Ciclo de vida do Aedes

O ciclo de vida do Aedes aegypti tem diversas fases, passando por metamorfose no seu desenvolvimento. Todo o processo, de ovo a adulto, é muito influenciado por condições ambientais. O tempo de duração do desenvolvimento completo, até a fase adulta, e da longevidade da vida do inseto adulto, pode variar muito, dependendo de fatores como umidade, temperatura, disponibilidade de alimento, necessidade de deslocamento, entre outros.

Sintomas

A infecção por dengue pode ser assintomática, leve ou causar doença grave, levando à morte. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é a febre alta (39° a 40°C), de início abrupto, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele.

Perda de peso, náuseas e vômitos são comuns. Na fase febril inicial da doença pode ser difícil diferenciá-la. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramento de mucosas, entre outros sintomas.

Onde procurar

Em casos de sintomas, o paciente deve se dirigir a sua unidade de saúde da família (USF) de referência. Se os sintomas são mais agudos, pode procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou o Hospital Municipal do Valentina (HMV), no caso de crianças.

Vacina contra a dengue

Disponível em todas as salas de vacina da Capital, além dos pontos volantes de imunização, a vacina contra a dengue é destinada ao público entre 9 e 14 anos de idade. O esquema vacinal possui duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações.

O imunizante contém vírus vivos atenuados da dengue, por isso induz respostas imunológicas contra os quatro sorotipos do vírus. Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.