SAMU de Campina Grande registra mais de 40 mil atendimentos em 2024

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Campina Grande encerrou o ano de 2024 registrando mais de 40 mil atendimentos em toda a região.

A informação foi divulgada pela coordenadora de enfermagem, Alana Renally, em entrevista à rádio Caturité FM.

A central de regulação de Campina Grande atende não apenas a cidade, mas também a outros 53 municípios da região. Apesar de alguns municípios possuírem unidades básicas, a regulação de todos os atendimentos é centralizada em Campina Grande. Para atender à demanda, o SAMU conta com uma frota de 12 viaturas, sendo três unidades de suporte avançado, equipadas com médico, enfermeiro e condutor socorrista, e nove unidades de suporte básico, compostas por enfermeiro e condutor socorrista. As bases estão localizadas em pontos estratégicos da cidade, como Aloísio Campos, Galante e São José da Mata.

De acordo com Alana Renally, as principais ocorrências atendidas pelo SAMU em 2024 foram de natureza clínica e traumática, como acidentes de trânsito, quedas, problemas respiratórios e desmaios. “É importante ressaltar que o SAMU é destinado a atender casos de urgência e emergência, como acidentes, paradas cardíacas e outras situações que coloquem a vida em risco”, explicou.

A coordenadora reforçou que o SAMU não substitui as unidades básicas de saúde. “Doenças crônicas e casos que podem ser resolvidos em uma unidade básica não devem ser encaminhados para o SAMU. Nossa equipe realiza a regulação médica para garantir que cada paciente seja encaminhado para o serviço mais adequado”, concluiu Renally.

Assista: