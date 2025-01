No quadro Conversa com a Nutri, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque apresenta estratégias úteis para ajudar os ouvintes a cumprir suas metas em 2025.

Ela destacou a importância de estabelecer objetivos claros e realistas, como praticar exercícios físicos, reduzir o consumo de açúcar e manter uma alimentação equilibrada.

Amanda enfatizou a necessidade de criar rotinas sólidas, monitorar o progresso com ferramentas como aplicativos ou planejadores e celebrar pequenas conquistas ao longo do caminho.

Além disso, a Nutri reforça que ter um ambiente favorável, apoio de amigos e familiares, e fazer revisões periódicas de saúde são essenciais para manter o foco e alcançar resultados.

Ouça o podcast completo.