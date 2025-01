Saúde registra aumento de casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves em 2024

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou, nesta quinta-feira (9), o Boletim Epidemiológico de Vírus Respiratórios com o balanço dos casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registrados em 2024.

De janeiro a dezembro, foram registradas 4.378 notificações para Síndromes Respiratórias Agudas Graves, destas se identificaram os vírus por RT-PCR em 1.714 amostras, representando um aumento de 20,96% quando comparado com o ano de 2023.

Entre os vírus respiratórios com maior incidência houve predominância do SARS-Cov-2 em idosos e menores de ano (122 pessoas acima dos 60 anos e 30 crianças menores de um ano); Rinovírus (278 pessoas com até quatro anos); Parainfluenza 3 (31 crianças com até 4 anos de idade); e Vírus Sincicial Respiratório – VSR (372 crianças menores de um ano).

De acordo com a chefe do Núcleo de Doenças Transmissíveis Agudas (NDTA) da SES, Fernanda Vieira, os números acendem um alerta e reforçam a necessidade de manter a rotina de prevenção para evitar a proliferação e transmissão dos vírus, sendo a vacinação uma das principais medidas preventivas.

“Nós sempre chamamos a atenção para a questão das vacinas, principalmente contra a Covid-19 e também contra a Influenza, uma vez que a vacina contra a Influenza protege contra as duas tipologias desse agravo (A e B)”, ressaltou Fernanda ao destacar que objetivo principal da vacinação é reduzir casos graves e óbitos. “É fundamental manter o esquema vacinal de crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos regularmente atualizado”, acrescentou.

O Boletim também traz um balanço dos óbitos por SRAG. Ao todo, no ano passado, foram registrados 472 óbitos por SRAG, sendo a maioria deles decorrente de Covid-19 (93); Influenza A (50); Rinovírus (26) e VRS (24).

Também foram registrados óbitos por Enterovírus (7), Parainfluenza 3 (7), Metapneumovírus (5), Coronavírus HKU1 (2), Coronavírus NL63 (2), Parainfluenza 4 (2), Rinovírus + VSR (2), Adenovírus + VSR (1), Bocavírus (1), Coronavírus OC3 (1), Metapneumovírus + Bocavírus + Rinovírus (1), Metapneumovírus + Coronavírus OC3 (1), Metapneumovírus + Rinovírus (1), Parainfluenza 3 + Adenovírus (1), Parainfluenza 3 + VSR (1), Rinovírus + Adenovírus (1), Rinovírus + Coronavírus HKU1 e Rinovírus + Enterovírus (1).

Outros 10 óbitos seguem em investigação, sendo três em João Pessoa e um em cada um dos seguintes municípios: Alagoa Grande, Bananeiras, Campina Grande, Gurinhém, Itabaiana, Monteiro e Sapé.

Diante do cenário epidemiológico, a SES reforça a importância de manter os cuidados gerais. São alguns deles:

– Manter distanciamento social de outras pessoas e evitar aglomerações em caso de sintomas gripais;

– utilizar máscara se estiver com sintomas gripais;

– manter ambientes bem ventilados, com janelas e portas abertas;

– manter as mãos limpas através da lavagem das mãos ou uso de álcool em gel 70%;

– realizar etiqueta respiratória (conjunto de medidas adotadas para evitar a disseminação dos vírus);

– ao tossir ou espirrar cubra o nariz e a boca com lenço de papel ou com o antebraço, e nunca com as mãos. Descarte adequadamente o lenço utilizado e após higienize as mãos;

– evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos. Se tocar, sempre higienize as mãos como já indicado;

– evitar abraços, beijos e apertos de mãos;

– higienizar com frequência os brinquedos das crianças e não compartilhar objetos pessoais (talheres, toalhas, pratos, copos e garrafinhas).