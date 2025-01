Saúde de Campina Grande realiza campanha de combate à Hanseníase

O mês de janeiro é marcado pela campanha _Janeiro Roxo,_ de conscientização sobre a Hanseníase. Em Campina Grande, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a campanha com ações de orientação nas Unidades Básicas de Saúde. No próximo dia 24, uma ação de atendimento para diagnóstico e orientação será realizada na Praça da Bandeira, localizada no centro da cidade.

A referência para atendimento é no Centro Municipal de Infectologia Silvestre Gonçalves Maia, que funciona na avenida Floriano Peixoto, 1.877, no Jardim Tavares. Contudo, os profissionais das Unidades Básicas de Saúde também estão habilitadas para prestar o atendimento e realizarem o diagnóstico clínico.

Em 2024, o serviço de referência teve 43 novos casos diagnosticados, sendo 29 de residentes de Campina Grande e 14 de outros municípios. A transmissão ocorre por meio da tosse, espirro e também pelo compartilhamento de objetos de uso pessoal. A maioria das pessoas que contrai a bactéria não desenvolve a doença. Os pacientes em tratamento regular não transmitem a doença.

A hanseníase é uma doença infecciosa contagiosa causada por uma bactéria que provoca a sensação de formigamento, dormência nas extremidades; manchas brancas ou avermelhadas com perda de sensibilidade ao calor, frio, dor e tato; secreção e suor; caroços e placas em qualquer local do corpo e diminuição da força muscular. O tratamento é desenvolvido através de medicações, de uso via oral, que só podem ser receitados pelo médico.