O Hospital da Criança e do Adolescente de Campina Grande (HCA) atingiu a maior marca de atendimentos e internações da sua história. Em todo o ano passado foram realizados 64.763 atendimentos e 3.700 internações. Cerca de 25% dos atendimentos são de crianças de outros municípios.

Um dado importante é que foram realizados mais de 80 mil exames em doze meses. Esse número é superior ao de atendimentos, ou seja, cada criança ou adolescente recebido no HCA realizou pelo menos um tipo de exame, seja laboratorial, de imagem ou especializado.

Conforme dados do HCA foram 79.447 exames laboratoriais e 3.815 exames especializados. A maior parte dos exames especializados foi de ultrassonografia (2.907), seguida por hemocultura (1.746) e radiografia (1.669).

O pico de atendimentos foi no mês de abril, quando 8.964 crianças passaram pela unidade hospitalar. Em maio, o hospital atingiu a maior marca de internações, com 457 crianças internas, chegando a uma taxa de ocupação dos leitos de 87%. Os dados mostram que, apesar do crescimento exponencial, o sistema estrutural suportou a demanda.

Isto ocorreu em função da expansão estrutural ocorrida no ano anterior. O hospital ganhou 19 novos leitos e 32 leitos de observação foram transformados em leitos de enfermaria com a implantação de ponto de gases, como oxigênio, o que aumentou a capacidade instalada da unidade. Além disso, o plantão médico foi ampliado de cinco profissionais de prontidão por turno para oito médicos por plantão.

Diagnósticos

Além dos casos clínicos, as arboviroses e síndromes respiratórias lideraram os diagnósticos no HCA. Foram diagnosticados 416 casos de arboviroses, envolvendo Dengue, Zika, Chikungunya e outras arboviroses. Foram catalogados 563 de pneumonia, 437 casos de bronquiolite, 289 de asma, 67 infecções de vias áreas superiores, 62 de síndrome respiratória aguda grave e 6 de covid-19.

O enfrentamento ao crescimento dos casos de adoecimento infantil foi possível graças ao programa _Campina Cuida das Crianças,_ implantado em 2024. O programa consistiu na descentralização dos atendimentos pediátricos para as Policlínicas da cidade e na distribuição de lavadores nasais infantis, que evitam a complicação das infecções das vias superiores ou das síndromes respiratórias.

“A nossa grande preocupação no final de 2024 e início de 2025 agora são os casos de covid-19 nas crianças. Tivemos 6 casos positivos em dezembro e 12 já em janeiro. Solicitamos que os pais e responsáveis tenham um cuidado adicional, sobretudo, neste período de férias”, alertou o diretor do HCA, o pediatra Pablo Nunes.