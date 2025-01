Empresa recolhe lotes de gel de cabelo com altos níveis de bactéria

A Bozzano e a NY.Looks, marcas pertencentes ao grupo Coty no Brasil, anunciaram o recolhimento de diferentes tipos de géis de cabelo. Os produtos de fixação tiveram milhares de lotes com comercialização e distribuição suspensas.

A medida foi adotada após a companhia concluir testes que identificaram a presença da bactéria “pseudomona aeruginosa” com padrões divergentes dos limites de controle especificados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em algumas unidades.

Segundo o grupo, a bactéria é comumente presente no ar e na água, “com mínima probabilidade de impacto na segurança dos produtos e de consumidores”.

Aqueles que apresentam um sistema imunológico debilitado ou que possuem feridas, no entanto, podem contar com o agravamento de quadro infeccioso, com riscos à saúde.

A campanha de recolhimento engloba somente produtos com prazo de validade entre setembro de 2024 e agosto de 2027. Os seguinte géis fazem parte do processo de recolhimento:

*

BOZZANO

Gel Bozzano Fixador Condicionante, nas versões:

– Média Fixação (Fator 2/300g)

– Forte Fixação (Fator 3/300g)

– Mega Forte Fixação (Fator 4/300g e Fator 4/150g)

NY.LOOKS

Gel NY.Looks Fixador Condicionante, nas versões:

– Fixação Média (Fator 1/240g)

– Fixação Forte (Fator 2/240g)

– Fixação Extra Forte (Fator 3/240g)

– Fixação Mega Forte (Fator 4/240g)

“Primando pelo zelo e cuidados com o consumidor, a Savoy/Grupo Coty orienta consumidores a cessarem imediatamente o uso do produto, contatando a empresa para adesão à presente campanha de chamamento”, afirma a empresa em nota.

O grupo se responsabiliza também pelo reembolso ou pela substituição por outro produto para os consumidores afetados.

Segundo a companhia, nenhum outro produto da empresa foi impactado e podem continuar sendo utilizados conforme o indicado.

LOTES RECOLHIDOS

Descrição do produto – Código – Código EAN (UN) – Lotes (não sequenciais)

Gel Bozzano Fixador Condicionante Média Fixação (Fator 2/300g) – 23473-1 – 17891350034841 – Lotes de 1263 a 4221

Gel Bozzano Fixador Condicionante Forte Fixação (Fator 3/300g) – 23474-1 – 7891350034851 – Lotes de 1254 a 4228

Gel Bozzano Fixador Condicionante Mega Forte Fixação (Fator 4/300g) – 23475-1 – 7891350034868 – Lotes de 1244 a 4241

Gel Bozzano Fixador Condicionante Mega Forte Fixação (Fator 4/150g) – 23476-1 – 7891350034875 – Lotes de 1296 a 4214

Gel NY.Looks Fixador Condicionante Fixação Média (Fator 1/240g) – 23481-0 – 178913500348926 – Lotes de 1293 a 4218

Gel NY.Looks Fixador Condicionante Fixação Forte (Fator 2/240g) – 23482-0 – 7891350034936 – Lotes de 1300 a 4223

Gel NY.Looks Fixador Condicionante Fixação Extra Forte (Fator 3/240g) – 23483-0 – 7891350034943 – Lotes de 1302 a 4232

Gel NY.Looks Fixador Condicionante Fixação Mega Forte (Fator 4/240g) – 23484-0 – 7891350034950 – Lotes de 1286 a 4239

Para o processo de recolhimento com a empresa, os contatos devem ser feitos via canal digital, disponibilizado durante 24 horas, ou pelo telefone 0800 0001793. A ligação pode ser feita de forma gratuita de segunda a sexta, das 9h às 17h.

*JÚLIA GALVÃO/folhapress