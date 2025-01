Saúde da Paraíba distribui novas doses da vacina contra a dengue

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Núcleo Estadual de Imunizações, iniciou, nesta quarta-feira (8), a distribuição de mais de 24 mil novas doses da vacina contra a dengue para 24 municípios que apresentaram maior incidência do agravo no período de 2023 a 2024.

A vacinação é recomendada para crianças e adolescentes com idade de 10 a 14 anos. Até o momento, mais de 28 mil pessoas nessa faixa etária estão com o esquema vacinal incompleto.

Serão abastecidos com os imunizantes os municípios de João Pessoa, Santa Rita, Cabedelo, Bayeux, Conde, Caaporã, Sapé, Alhandra, Pitimbu, Cruz do Espírito Santo, Lucena, Mari, Riachão do Poço, Sobrado, Cajazeiras, Sousa, Itabaiana, Alagoa Grande, Princesa Isabel, Aroeiras, Esperança, Guarabira, Campina Grande e Pombal.

De acordo com a chefe do Núcleo Estadual de Imunizações, Márcia Fernandes, a SES já realizou a distribuição de mais de 120 mil doses (D1 e D2). No entanto, ainda há uma grande parcela do público-alvo que está pendente com a dose de reforço. Ela explica que são recomendadas duas doses da vacina, com um intervalo de três meses entre a primeira e a segunda aplicação do imunizante.

“É importante ressaltar que a vacina só concede a proteção máxima contra a dengue com o esquema completo de D1 e D2. Portanto, se já faz 90 dias que a criança ou adolescente recebeu a primeira dose, é importante comparecer a uma unidade de saúde para reforçar o esquema vacinal e garantir mais eficácia na proteção”, ressaltou.

Além da distribuição da vacina, a SES tem adotado uma série de medidas junto aos municípios para reforçar as estratégias de imunização em toda a Paraíba, como realização de “Dias D”, busca ativa, entre outras medidas.