No quadro Saúde em Dia, do programa Conexão Caturité, Heloísa Helena Matias Tavares de Almeida, fisioterapeuta e chefe da unidade de saúde do HUAC, apresentou os avanços na implantação de serviços de telessaúde no hospital.

Heloísa destacou o sucesso do projeto piloto de teleconsulta pré-anestésica iniciado em 2024.

Desde então, cerca de 100 consultas foram realizadas, com alto índice de aprovação dos pacientes, que elogiaram a praticidade, acessibilidade e humanização do atendimento.

Com base nos resultados positivos, a perspectiva para 2025 é expandir o serviço de teleconsulta para outras especialidades médicas e categorias profissionais, ampliando o acesso da população a essa tecnologia inovadora e eficaz.

