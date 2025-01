No quadro De Bem com o Espelho, do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes trouxe dicas importantes para o verão, destacando a necessidade de adaptar a base de maquiagem ao tom da pele nesta estação.

Ela explicou que, devido à exposição ao sol e às mudanças no tom da pele, é essencial ter duas tonalidades de base: uma mais clara para o inverno e outra mais bronzeada para o verão.

Isanna também recomendou misturar os dois tons para ajustes durante as transições entre estações, garantindo uniformidade no rosto e no corpo.

Além disso, ressaltou a importância de aproveitar o verão com estilo e cuidado, registrando momentos especiais sem descuidar da aparência.

Ouça o podcast completo.