Podcast Vida Saudável: confira dicas para iniciar 2025 com saúde

No programa Conexão Caturité, o professor Michel Izidro compartilhou importantes dicas para começar 2025 com saúde.

Ele destacou a importância de não cair em dietas mirabolantes e evitar o 8 ou 80, buscando um equilíbrio.

O emagrecimento saudável não se trata apenas de perder peso na balança, mas de reduzir gordura corporal, manter ou aumentar a massa muscular e adotar hábitos regulares de atividade física.

Ele recomendou:

– Exercícios físicos regulares, combinando atividades aeróbicas e musculação para queimar gordura e preservar músculos;

– Alimentação balanceada, priorizando proteínas magras, carboidratos de baixo índice glicêmico e gorduras saudáveis;

– Evitar dietas restritivas e a prática de jejuns excessivos que podem causar a perda de massa magra;

– Cuidado com o estresse, que pode afetar a alimentação e aumentar a gordura abdominal;

– Beber bastante água, ajudando no controle da fome e no metabolismo.

Além disso, Izidro ressaltou que é essencial procurar orientação de profissionais, como nutricionistas e educadores físicos, para garantir que o processo de emagrecimento e bem-estar seja seguro e eficaz.

Não se esqueça: equilíbrio é a chave!

Ouça o podcast completo.