A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou a incorporação da vacina contra a Covid-19 ao calendário de vacinação de rotina para gestantes a partir deste ano.

A medida segue as recomendações do Calendário Nacional de Vacinação da Gestante e tem como objetivo ampliar a proteção desse público, prevenindo casos graves da doença e reduzindo os riscos tanto para as mães quanto para os bebês.

De acordo com o Departamento de Imunização (DPNI), todas as gestantes, independentemente da idade gestacional, serão elegíveis para receber uma dose do imunizante em qualquer momento da gravidez. A meta estabelecida é vacinar 90% do público gestante, com base nos dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (Sinasc).

A vacinação não exigirá comprovação da gestação, sendo necessário apenas o relato da mulher no momento da imunização. A decisão busca facilitar o acesso à vacina e garantir que mais gestantes sejam protegidas contra a Covid-19.

Além de proteger a gestante, a vacinação durante a gravidez oferece benefícios diretos ao bebê. Estudos apontam que a transferência de anticorpos maternos (IgG) para o feto contribui para a prevenção de complicações associadas à Covid-19 nos recém-nascidos, como insuficiência respiratória.

Para gestantes com idade inferior a 12 anos, estarão disponíveis duas vacinas: Spikevax (Moderna) e Comirnaty (Pfizer). Já para aquelas com 12 anos ou mais será incluída uma terceira opção: a vacina Serum/Zalika (recombinante). A escolha do imunizante dependerá da disponibilidade no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Além das gestantes, o calendário de vacinação contra a Covid-19 contempla, de forma rotineira, crianças de 6 meses a menores de 5 anos e idosos. A vacina também estará disponível para grupos especiais, como puérperas, trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e outros grupos vulneráveis.

A disponibilização das vacinas, seguindo os critérios do Ministério da Saúde, reforça o compromisso de Campina Grande em garantir a saúde materna e infantil, contribuindo para a redução de complicações graves da Covid-19 e fortalecendo as ações de prevenção em todo o município.

As vacinas estarão disponíveis na Sala de vacina do ISEA, Casa da Vacina, Terminal de Integração de Passageiros, unidades básicas de saúde (UBS) e policlínicas.