Consultório JM: saiba causas e tratamento sobre a dor ciática

Na edição do “Consultório JM”, no Jornal da Manhã da Rádio Caturité do último sábado (4), o médico Antônio Henriques falou sobre dor ciática, também conhecida como ciatalgia.

Ele explicou que a condição, causada pela compressão ou inflamação do nervo ciático, pode gerar dores que irradiam da coluna lombar até o pé, além de perda de sensibilidade e diminuição de reflexos.

Antônio destacou as principais causas – como hérnia de disco, traumas e síndrome do músculo piriforme – e orientou sobre a importância de diagnóstico preciso e tratamentos que incluem fisioterapia, exercícios e, em casos graves, cirurgia.

A coluna também trouxe recomendações práticas para prevenção, como manter boa postura, evitar movimentos bruscos e praticar alongamentos regularmente.

Confira a coluna completa:

*Vídeo: ParaibaOnline