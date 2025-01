Podcast: renove a sua casa com estilo e funcionalidade em 2025

No quadro “Ambientando” do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo trouxe dicas práticas para quem quer começar 2025 renovando a casa com estilo e funcionalidade.

O tema foi decoração atemporal, que combina elementos clássicos e versáteis, permanecendo elegante ao longo dos anos.

Entre as sugestões, Ana Cecília destacou:

Cores neutras como bege, branco e cinza nas paredes e móveis maiores, para criar uma base sofisticada e fácil de combinar.

Toques de cor nos detalhes, como almofadas, mantas e quadros, que podem ser trocados conforme as tendências do momento.

Investimento em móveis de qualidade, com design clássico e materiais duráveis, como madeira e couro.

Uso de texturas variadas, como linho, cerâmica e tapetes, para dar aconchego e contraste ao ambiente.

A arquiteta reforçou que menos é mais e que a decoração atemporal é sobre criar um lar bonito, funcional e que reflete a personalidade de quem mora nele.

