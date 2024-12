Durante participação no programa Conexão Caturité, o secretário executivo de Administração da Saúde de Campina Grande, Emanuel Souza, destacou a preparação da Secretaria de Saúde para o Réveillon às margens do Açude Velho.

A estrutura contará com uma unidade avançada de atendimento, ambulâncias e motolâncias do SAMU, garantindo suporte emergencial para os participantes do evento.

Além disso, o estande da saúde, que esteve presente durante o Natal Iluminado, continuará oferecendo serviços como aferição de pressão arterial, testes de glicemia e vacinação, através do programa “Natal Imunizado”.

Emanuel enfatizou a grande adesão da população aos serviços de imunização, mesmo em momentos de lazer, e destacou a atuação da Vigilância Sanitária para garantir a qualidade dos produtos comercializados no local.

