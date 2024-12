Central de Transplantes registra 50ª doação de múltiplos órgãos na Paraíba

A Central Estadual de Transplantes registrou, na noite dessa sexta-feira (27), a 50ª doação de múltiplos órgãos de 2024. A captação foi realizada no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa. O gesto tira da lista de espera mais três pessoas.

Dessa vez, a paciente doadora foi uma mulher de 44 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH). Ao ter a confirmação da morte encefálica, a família permitiu a doação.

“Minha irmã era uma mulher muito forte e de um grande coração, e queria muito ajudar as pessoas, tanto em vida como após a morte, e sabendo que ela queria doar, é ter a certeza de que vai ter um pedacinho dela por aí e ajudar outra família a ter alguém que ama vivo e próximo,” relatou Leidiane Alves, irmã da doadora.

Foram doados o fígado, que foi encaminhado para um homem de 73 anos, e os rins, que foram levados para o estado de Pernambuco, tirando da máquina de hemodiálise dois homens, sendo um de 36 anos e outro de 38 anos.

O paciente receptor do fígado veio do estado de Alagoas para realizar o transplante em João Pessoa. Ele foi diagnosticado com insuficiência hepática grave decorrente de um vírus e vinha enfrentando sucessivos internamentos ao longo do ano enquanto aguardava na lista de transplantes.

“Eu estava com muita ansiedade, porque eu estava com uma encefalopatia hepática grave, então, agora chegou o momento de realizar um sonho. Daqui pra frente, vou levar outra vida, é como se eu tivesse recomeçando,” contou.

A diretora da Central de Transplantes, Rafaela Dias, explica que as 50 doações registradas em 2024 significam um recorde para a Paraíba.

“Enquanto no ano passado, finalizamos com 39 doações, este ano, já alcançamos 50. O número expressivo significa que o trabalho que estamos fazendo está no caminho certo. Tivemos apoio e investimentos por parte do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, e isso com certeza vem influenciando nos nossos resultados. Um outro fator, que sempre ressalto, é que as famílias estão mais conscientes, permitindo que mais doações aconteçam,” ressalta.

Em 2024 a Paraíba já contabiliza 266 transplantes realizados, sendo oito de coração, 32 de fígado, 21 de rim e 192 de córneas e 13 de medula óssea. No entanto, 704 pessoas ainda aguardam na lista de espera por uma doação de órgãos ou tecido, sendo três de coração, 34 de fígado, 206 de rins e 461 de córneas.