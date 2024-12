Hospital HELP é autorizado a realizar transplantes de córnea

O hospital HELP acaba de conquistar uma importante autorização para a realização de transplantes de córnea, marcando um avanço significativo para a saúde ocular na Paraíba. Com essa autorização, o hospital agora pode oferecer aos pacientes uma nova chance de recuperar a visão e melhorar a qualidade de vida.

Essa conquista é resultado do compromisso do hospital em fornecer um atendimento de excelência e transformar a vida daqueles que enfrentam desafios relacionados à visão. A decisão foi formalizada pela PORTARIA SAES/MS Nº 2.363, de 19 de dezembro de 2024, e abre novas possibilidades para os pacientes que discutem transplantes de córnea, um procedimento essencial para aquelas com doenças que comprometem a visão.

De acordo com o oftalmologista e diretor do HELP, Diego Gadelha, o transplante de córnea é uma solução vital para pacientes com condições como ceratocone, queimaduras ou infecções graves nos olhos, entre outras patologias.

“Com essa autorização, o hospital HELP reforça seu papel fundamental na melhoria da saúde ocular e na transformação de vidas. Os pacientes agora contam com um centro especializado e altamente qualificado para realizar o transplante de córnea, com a confiança de um atendimento médico que prioriza a excelência e o cuidado”, apontou o oftalmologista e diretor do HELP, Diego Gadelha.

O hospital HELP, vinculado à Fundação Pedro Américo, segue investindo em tecnologias de ponta e no treinamento contínuo de suas equipes para garantir a realização de procedimentos eficientes. Com nova autorização, o hospital reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar de seus pacientes.