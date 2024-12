O quadro “Vida Plena”, do programa Conexão Caturité, nesta semana, trouxe à pauta um tema cada vez mais relevante: o envelhecimento da população e os desafios associados aos cuidados com a saúde dos idosos.

A geriatra Ana Luiza Figueirôa abordou a importância de compensar a saúde na terceira idade, destacando a necessidade de um acompanhamento especializado para garantir qualidade de vida.

Segundo Ana Luiza, o envelhecimento populacional é uma realidade que traz novos desafios, especialmente na área da saúde.

“O envelhecimento populacional é um fato, e precisamos nos preparar para esta nova realidade. Esta nova realidade traz consigo grandes desafios, sobretudo quando falamos em saúde. Sim, os cuidados com a saúde ganham ainda mais importância com o avanço da idade. Afinal de contas, todo mundo quer viver mais, quer viver muitos anos. Mas, acima de tudo, quer viver bem, quer viver com saúde e com qualidade de vida”, pontuou.

A médica destacou a importância de procurar um geriátrico para cuidado especializado, ressaltando que muitas pessoas ainda desconhecem essa especialidade médica. “Se você é idoso, ou seja, se você tem 60 anos de idade ou mais, procure um médico geriatra para chamar de seu. Esse acompanhamento é capaz de fazer total diferença no seu processo de envelhecimento. O geriatra é o médico capacitado para cuidar dos idosos, conduzindo as alterações normais para a idade e aqueles associados a algum processo de adoecimento”, frisou.

Ana Luiza também explicou a avaliação geriátrica ampla, que avalia a saúde de forma integral, considerando aspectos físicos, emocionais e sociais. “Nosso atendimento se dá por meio da chamada avaliação geriátrica ampla, uma ferramenta que nos permite compreender a saúde como um todo. A partir daí, construímos um plano de cuidados individualizado e eficaz, que trabalha com a prevenção, o tratamento e a reabilitação das doenças mais comuns da terceira idade”, salientou.

Encerrando sua participação, a geriatra reforçou que envelhecer não deve ser visto como algo negativo, mas como um processo natural que pode ser guiado com saúde e bem-estar.

“Nosso objetivo enquanto geriatra é promover saúde e qualidade de vida, independente da idade. É guiar nossos pacientes nesse processo de envelhecimento, melhorando o caminho e a satisfação, e quebrando de uma vez por todas as ideias falsas de que a velhice é algo negativo”, ressaltou.