No quadro “De Bem com o Espelho”, do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes publicou dicas de maquiagem para o Natal.

A tendência desta época inclui uma pele bem iluminada, sombras com brilho neutro e um delineado marcante.

Isanna destacou o clássico batom vermelho como um ícone natalino, mas lembrou que outras cores também podem ser adaptadas ao estilo de cada pessoa.

Ela recomendou sempre levar o batom na bolsa para retoques, especialmente devido às confraternizações que podem desgastar a maquiagem.

Isanna finalizou com votos de um Natal iluminado e cheio de energias positivas, reforçando o espírito de união e gratidão.

Na próxima segunda-feira, ela trará sugestões especiais para o Ano Novo.

Ouça o podcast completo aqui.