Prefeitura de João Pessoa garante funcionamento de serviços essenciais na véspera e Dia de Natal

A Prefeitura de João Pessoa, por meio de secretarias e órgãos municipais, garante a manutenção dos serviços essenciais à população nesta terça (24) e quarta-feira (25), ponto facultativo e feriado de Natal, respectivamente. Hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) seguem atendendo de forma regular. A coleta de resíduos sólidos domiciliares também acontecerá normalmente nos bairros. A Feira Livre de Jaguaribe, que acontece todas às quartas, será antecipada para terça-feira.

Confira como ficam os atendimentos por secretarias e órgãos municipais:

Feiras Livres e Shoppings Populares – O Mercado Central, o Mercado Público de Mangabeira e as demais feiras livres vão funcionar normalmente na terça (24). A Feira Livre de Jaguaribe, que acontece todas às quartas, será antecipada para amanhã. Os shoppings populares, localizados no Centro da cidade, abrem na terça, mas fecham no feriado de Natal.

Emlur – A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realiza o serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares normalmente neste período. Também haverá limpeza nos mercados públicos, com apoio da Sedurb, varrição em áreas de grande movimentação, catação na faixa de areia das praias e varrição na calçadinha.

Defesa Civil – A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) funciona com plantão 24 horas todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Em caso de necessidade, a população deve acionar o serviço pelo WhatsApp 98831-6885, pelo número 199, que está funcionando de forma experimental, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e App Store.

Sedes – Os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias e o banco de alimentos mantidos pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), não funcionam na terça e na quarta. As atividades retornam na quinta, dia 26.

Saúde – A população que precisar de atendimento médico pode se dirigir para uma das quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Capital, localizadas nos bairros de Cruz das Armas, Manaíra, Bancários e Valentina Figueiredo.

Os hospitais da Rede Municipal de Saúde também manterão seu funcionamento regular, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que poderá ser acionado pelo número 192. No caso da assistência de urgência em saúde mental, os usuários devem se dirigir ao Pronto Atendimento em Saúde Mental (Pasm), localizado no prédio anexo ao Complexo Hospitalar de Mangabeira.

Com relação às urgências odontológicas, o atendimento seguirá acontecendo normalmente no CEO Torre e Mangabeira. As Unidades de Saúde da Família, assim como as policlínicas municipais e o Centro de Imunização, voltam a funcionar da forma habitual na quinta-feira (26).