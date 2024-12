Podcast: aprenda a preparar um salpicão clássico para o Natal

No quadro “Na Cozinha” do programa Conexão Caturité, o chef Júlio César trouxe uma receita especial para o Natal: o salpicão clássico. Confira os ingredientes e as dicas para deixar o prato ainda mais saboroso:

Ingredientes

2 cenouras cortadas em tiras finas (Julienne)

1 xícara de uvas passas (opcional)

300g de peito ou presunto de peru em tiras

1 xícara de azeitonas verdes em lâminas

1 xícara de milho verde

2 maçãs verdes em tiras (com suco de limão para não escurecer)

200g de batata palha (extra fina)

200ml de creme de leite

350g de maionese

400g de peito de frango assado e desfiado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

Cozinhe no vapor a cenoura até ficar al dente. Reserva.

Misture os ingredientes frios: cenoura, frango desfiado, presunto, passas, azeitonas, milho e maçãs.

Prepare o molho com maionese e creme de leite, corrigindo o sal e a pimenta-do-reino.

Adicione o molho aos demais ingredientes e misture bem.

Finalize com a batata palha por cima, garantindo uma textura crocante na hora de servir.

Com dicas importantes, como o uso de cortes delicados, a escolha da batata palha extra fina e a marinada do frango, Júlio garantiu que o preparo do salpicão será rápido, prático e delicioso.

Ouça o podcast abaixo