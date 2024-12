Consultório JM: Médico alerta para uso consciente de medicamentos

No quadro Consultório JM, da rádio Caturité FM, neste sábado (21), o médico Antônio Henriques abordou o uso de medicamentos ao longo das diferentes fases da vida, destacando a importância da prevenção, do acompanhamento médico e do uso racional de remédios.

Na infância, o foco está na prevenção e no tratamento de condições agudas, com o uso de antitérmicos e analgésicos ajustados ao peso da criança.

“As vacinas são indispensáveis nessa fase. Embora não sejam consideradas medicamentos no sentido clássico, são fundamentais para prevenir doenças. Lembre-se: vacinas salvam vidas”, ressaltou o médico.

Na adolescência, novas demandas surgem, como tratamentos para acne ou uso de contraceptivos. Já na vida adulta, o foco se desloca para o controle de doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Henriques reforçou:

“É essencial evitar o uso abusivo de medicamentos, mantendo hábitos saudáveis, como a dieta divina: só coma o que Deus criou”.

Na terceira idade, o cuidado deve ser redobrado devido ao aumento do uso de medicamentos para múltiplas condições de saúde. O médico alertou para a necessidade de revisões periódicas das prescrições para evitar interações.

“Cuidar da saúde em cada etapa da vida é um compromisso. Com orientação adequada, podemos prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida”, finalizou.