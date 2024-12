Assistência Farmacêutica da Paraíba suspende atendimento

O Núcleo de Assistência Farmacêutica (NAF) e o Centro de Dispensação de Medicamentos Especiais (Cedmex) de João Pessoa e Campina Grande irão suspender o atendimento à população no próximo dia 30 e retornam no dia 2 de janeiro de 2025.

A Assistência Farmacêutica da Paraíba está com uma novidade ainda para este mês de dezembro: o Cedmex Campina Grande passará a funcionar a partir desta segunda-feira (23) em um novo prédio, o que vai facilitar a vida do usuário que terá mais conforto e agilidade no atendimento.

A nova sede do Cedmex Campina Grande, que está localizada na Rua Tavares Cavalcante – 149, no centro da cidade, dispõe de ambientes de dispensação, rede de frio, sala de espera climatizada para os pacientes, banheiros acessíveis, setor de cadastro, além de adequações necessárias para o pleno funcionamento do serviço.

Quanto à suspensão do atendimento ao público, na Paraíba sempre ocorre no último dia útil de cada mês para a realização do balanço mensal no estoque de medicamentos e a verificação da necessidade de novos pedidos.

A gerente-executiva de Assistência Farmacêutica, Wênia Brito, disse que o dia de balanço é um dia de expediente interno que não pode ser destinado ao atendimento ao público.

“A suspensão programada do atendimento é uma rotina necessária para controle do estoque de medicamentos, pois preconiza que os estabelecimentos farmacêuticos que exercem suas atividades ordinárias com dispensação de medicamentos, com receita simples ou ainda com substâncias sujeitas ao controle especial, tenham um dia específico destinado ao detalhamento das entradas, saídas, ajustes de estoque, guarda e outras movimentações dos medicamentos e insumos farmacêuticos”, explicou.

Para obter informações e orientações sobre os medicamentos e os serviços da assistência farmacêutica, o órgão oferece à população o atendimento telefônico, entretanto os celulares não funcionam como WhatsApp, dessa forma, a população deve ligar diretamente e falar com os atendentes.

O Cedmex João Pessoa atende pelos celulares (83) 99114-0673 e (83) 99118-8691 e o atendimento do Núcleo de Assistência Farmacêutica (NAF) João Pessoa acontece pelo (83) 99185-2657. Já o Cedmex Campina Grande, que faz a assistência aos 41 municípios próximos, o cidadão pode esclarecer dúvidas e receber orientações, através do telefone (83) 98795-5832. O NAF Campina Grande funciona de segunda a sexta, das 08h às 16 h, e atende pelo número (83) 3344-5456.

Outra opção da população para ter acesso às informações sobre os serviços de assistência farmacêutica é a consulta ao Portal da Cidadania, que dispõe de todas as informações necessárias, bem como a documentação para que o cidadão possa obter os medicamentos.

Essas informações constam nos guias informativos e podem ser acessadas por qualquer pessoa (https://novo.portaldacidadania.pb.gov.br/saude/cedmex/documentos-por-patologia-para-obter-medicamentos). O usuário também pode ir pessoalmente ao Cedmex e ser atendido pelo Serviço Social.

João Pessoa – A unidade do Cedmex João Pessoa está localizada na Av. Maximiano Figueiredo, 453 – Centro. O horário de atendimento ao público é das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, com entrega de fichas até as 15h. O NAF João Pessoa fica na Avenida Cônego Matias Freire, nº 83, no bairro da Torre, e atende ao público das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Campina Grande – O Cedmex Campina Grande atende ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com entrega de fichas até as 15h30 e fica localizado na Rua Tavares Cavalcante, 149 – Centro. O NAF Campina Grande atende ao público das 8h às 12h e das 13h às 16h, e funciona na Rua Professora Eutécia Vital Ribeiro, 390, Sandra Cavalcante.

O Cedmex oferta, atualmente, 174 medicamentos em 335 apresentações farmacêuticas para 102 condições clínicas preconizadas pelo SUS, inclusive doenças raras.