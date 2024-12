Podcast De Bem com o Espelho: aprenda a contornar os seus lábios

No quadro “De Bem com o Espelho”, do programa Conexão Caturité, Isanna Florêncio Menezes, consultora de beleza, deu dicas sobre a aplicação de contorno labial.

Ela explicou que o uso do contorno pode aumentar a precisão e destacar a beleza do batom, sendo opcional mas altamente otimizado para resultados mais sofisticados.

Isanna orientou sobre as três formas principais de aplicação: na parte interna da linha labial para diminuir os lábios, na parte externa para aumentá-los e sobre a linha para manter o formato natural.

Além disso, destacou a importância de usar produtos de boa pigmentação e durabilidade, garantindo que o contorno seja aplicado em todos os lábios antes do batom para prolongar sua fixação.

Para quem deseja um efeito volumoso, Isanna recomendou o uso de gloss após a aplicação correta do contorno e batom, criando um acabamento brilhante e elegante. A consultora reforçou a importância de precisão e cautela na aplicação para garantir um ganho visual.

