A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT e de Igualdade Racial, promoveu na manhã desta quarta-feira (18), oficinas sobre “Dezembro Vermelho: Cuidando e Transformando Vidas”. O evento, aberto à comunidade LGBT+, aconteceu na sede do órgão, localizada no Parque Solon de Lucena, no Centro da Capital.

Segundo o coordenador LGBT, Geraldo Filho, o evento é mais uma ação de interação e troca de experiência entre os organizadores e participantes, de forma a conscientizar a população sobre o tema. “É um momento de troca de experiência junto a Secretaria Municipal de Saúde e ao grupo social Cordel Vida, que atua desde 2005 na defesa dos Direitos Humanos, desenvolvendo ações de educação em saúde e de cidadania na Paraíba, com os movimentos sociais”, afirmou.

Geraldo Filho ressaltou ainda que o evento é importante para debater sobre esse tema, “que é de extrema relevância para a população de LGBTQIA+, nesse mês que é o mês da consciência sobre a prevenção do HIV/Aids. Historicamente a população de LGBTQIA+, é marginalizada sobre esse tema, mas é importante que a gente tire essa marginalização, mas sem tirar o combate, para que possamos todos, todas e todes, nos prevenir para que não haja novas contaminações e que as pessoas infectadas sempre tenham o direito de terem suas medicações garantidas pelo Estado”.

O ‘Dezembro Vermelho’ é uma campanha nacional de conscientização sobre a prevenção e o tratamento do HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Instituída por lei, em 2017, tem início a cada dia primeiro de dezembro, se estendendo até o final do mês.

Serviço – A Coordenadoria Municipal de Promoção à Cidadania LGBT e da Igualdade Racial é localizada no Parque Solon de Lucena, 216 – Centro de João Pessoa. Mais informações sobre os serviços oferecidos pelo telefone 3222-8853 ou WhatsApp (83) 98730-6036.