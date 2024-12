A coordenadora de Saúde Mental de Campina Grande, Lívia Sales, anunciou a implantação de um novo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) no bairro Aluízio Campos, previsto para 2025. Durante entrevista à Rádio Caturité FM, Lívia destacou a conquista como parte do fortalecimento da rede de saúde mental no município, que é referência nacional na cobertura de Caps por habitante.

“O Caps do Aluízio Campos já foi aprovado pelo Ministério da Saúde e será um marco importante para a cidade. Campina Grande lidera o ranking de cobertura Caps no país, e isso é fruto do comprometimento da gestão municipal com a saúde mental. Além disso, teremos outras novidades, como a mudança do Caps de Galante para uma estrutura melhor, a abertura de um novo ambulatório de saúde mental e duas clínicas-escola para autismo, um serviço pioneiro no Norte e Nordeste”, explicou a coordenadora.

Lívia ressaltou que a rede de saúde mental de Campina Grande é composta por equipes multidisciplinares, oferecendo atendimento integral e ações comunitárias. “Os Caps não fazem apenas atendimento individual. Trabalhamos com oficinas terapêuticas, educação comunitária e projetos terapêuticos singulares. Quando levamos a saúde mental para os parques e praças, conseguimos aproximar as pessoas do tema. Muitas vezes, quem está participando ou apenas passando se sente motivado a buscar ajuda, e isso é transformador”, afirmou.

Com a expansão da rede e o fortalecimento de campanhas como o Setembro Amarelo e o Janeiro Branco, o objetivo é continuar aproximando a saúde mental da população. “É importante que as pessoas saibam que têm uma rede completa e comprometida com as suas necessidades. Nosso foco é garantir um atendimento humanizado e ampliar ainda mais o acesso à saúde mental em todas as regiões da cidade”, concluiu Lívia.