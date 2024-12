O gerente de Vigilância em Saúde de Campina Grande, Miguel Dantas, destacou em entrevista a importância da educação como estratégia central no combate às arboviroses, como dengue, chikungunya e zika. Durante sua fala, Miguel ressaltou o impacto do Programa Saúde na Escola e ações complementares que vêm sendo desenvolvidas no município.

“Nós temos na atenção primária de Campina Grande um programa chamado Programa Saúde na Escola. Um dos temas orientados pelo Ministério da Saúde, que abordamos desde a educação infantil até o ensino médio, é exatamente como combater as arboviroses a partir de casa”, explicou Miguel.

Segundo ele, crianças a partir dos cinco anos já são conscientizadas sobre medidas simples, mas fundamentais para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

“Crianças aprendem como verificar o ralo, como verificar o lixo e colocar o lixo na hora certa, porque a tampa de garrafa também é criadouro, a casca do ovo é criadouro, o saco do lixo é criadouro se ele estiver mal colocado ou na hora errada. Mesmo que os pais não estejam aprendendo diretamente, essas crianças se tornam um vetor de educação da escola para casa. Elas trazem a mensagem com a linguagem e a forma delas, e isso impacta toda a família”, afirmou o gerente.

Miguel Dantas destacou ainda que a educação é uma das ferramentas mais eficazes no enfrentamento às arboviroses. Ele comparou a importância do investimento em educação à formação de um país mais consciente.