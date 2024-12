Podcast: entenda os riscos do consumo excessivo de açúcar

No quadro Conversa com a Nutri do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque alertou sobre os riscos do consumo excessivo de açúcar.

Ela explicou que dietas ricas em açúcar podem aumentar o risco de doenças crônicas como diabetes tipo 2, obesidade e problemas cardiovasculares.

Além disso, o excesso de açúcar prejudica o sistema imunológico, a saúde bucal e pode causar alterações de humor e energia, como cansaço e irritabilidade.

Amanda também trouxe estratégias para reduzir o consumo de açúcar, como ler rótulos, substituir bebidas açucaradas por água ou chás, e planejar refeições com opções naturais como frutas, castanhas e iogurtes.

Ouça o podcast