A Secretaria de Saúde de Campina Grande promove nesta sexta-feira, 13, o Dia D de multivacinação. A ação é voltada para atualizar cadernetas de vacinação e reforçar a imunização contra diversas doenças, com um destaque especial para a vacina DTPa, destinada a gestantes a partir da 20ª semana de gravidez.

De acordo com Samira Luna, coordenadora de Imunização do município, a iniciativa tem como objetivo não apenas proteger as gestantes, mas também os bebês, por meio da chamada imunização passiva.

“A vacina DTPa protege contra difteria, tétano e coqueluche. Além de imunizar a gestante, ela protege o bebê, que ainda não pode receber essa vacina diretamente antes dos dois meses de vida. Por isso, é fundamental que as gestantes aproveitem este dia para garantir a proteção de ambos”, destacou Samira Luna.

Locais e horários de vacinação

Para garantir o acesso da população, a secretaria montou uma ampla estratégia com pontos de vacinação distribuídos pela cidade e horários estendidos. Confira os locais:

Unidades Básicas de Saúde: horário normal de funcionamento.

Sala de Vacina do IZEA: aberta durante o dia.

Policlínicas da cidade: com funcionamento regular.

Casa da Vacina: aberta das 8h às 20h.

Terminal de Integração: das 8h às 17h.

Natal Iluminado (Parque Evaldo Cruz): das 18h às 22h.

Samira também ressaltou a adesão da população ao ponto de vacinação montado no Natal Iluminado, onde a combinação entre lazer e saúde tem gerado bons resultados.

“Desde que abrimos o ponto de vacinação no Natal Iluminado, a população tem aproveitado para atualizar sua caderneta enquanto visita o espaço. Isso mostra como essa estratégia está funcionando”, explicou.

Documentos necessários

Para receber a vacina, é importante apresentar um documento oficial, como CPF ou o cartão do SUS, além da caderneta de vacinação. Caso o cartão de vacinação não esteja disponível, a equipe consulta os sistemas oficiais do Ministério da Saúde para atualizar os registros.